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Царьград

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Побежали с тонущего корабля: Блиновская столкнулась с массовым увольнением сотрудников

Побежали с тонущего корабля: Блиновская столкнулась с массовым увольнением сотрудников

От Блиновской массово ушли ее сотрудники. Рассказываем, как это произошло. Скандальная ситуация развернулась вокруг известного блогера Елены Блиновской, которая оказалась вынужденной уволить более 400 своих сотрудников из-за финансовых трудностей.

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