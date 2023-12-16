Побежали с тонущего корабля: Блиновская столкнулась с массовым увольнением сотрудников

От Блиновской массово ушли ее сотрудники. Рассказываем, как это произошло. Скандальная ситуация развернулась вокруг известного блогера Елены Блиновской, которая оказалась вынужденной уволить более 400 своих сотрудников из-за финансовых трудностей.