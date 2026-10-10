Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро добьется урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал сторонникам на митинге в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, в поддержку кандидата от республиканцев в губернаторы, сообщило РИА «Новости» .