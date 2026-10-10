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Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро добьется урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал сторонникам на митинге в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, в поддержку кандидата от республиканцев в губернаторы, сообщило РИА «Новости» .

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