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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поздняков о деле Валиевой: «Жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры, включая CAS»

С 26 п 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания. «Ради этой медали (золота командных соревнований в Пекине-2022 – Sports.

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