Гвардии рядовой Баженов в одиночку уничтожил пулеметный расчет диверсантов ВСУ

Продвигаясь по маршруту в составе головного дозора, водитель минометной батареи гвардии рядовой Дмитрий Баженов обнаружил диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовила засаду на пути следования войск ВС РФ.
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