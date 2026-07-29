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Аргументы недели

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Baijiahao: шутка Медведева о Британии вызвала переполох в Лондоне

Baijiahao: шутка Медведева о Британии вызвала переполох в Лондоне

Смена премьера в Великобритании не осталась незамеченной в Москве. Дмитрий Медведев отреагировал в своём фирменном стиле, и его слова вызвали бурю эмоций как в Лондоне, так и в Пекине.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Умеет Дмитрий Анатольевич интриговать и действовать на нервы врагам нашим ...
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1 м.
Элина Смирнова
Дима сейчас на своём месте. Место Левитана занято Соловьёвым.
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1 м.