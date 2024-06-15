В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

NYT утверждает, что ещё 2 года назад Украина была готова стать "постоянно нейтральным государством"Газета The New York Times раздобыла проект мирного договора между Россией и Украиной, который обсуждался сторонами в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии