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Царьград

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Массированная атака ВСУ: жители Курской области спасены ПВО

Массированная атака ВСУ: жители Курской области спасены ПВО

В ночь на 6 августа жители Суджи в Курской области оказались под массированной атакой ВСУ. Среди страха и звуков взрывов, семья, в том числе Любовь и её дочь, прощалась друг с другом.

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