В Смоленске «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг

Сеть «Леруа Мерлен», имеющая в Смоленске гипермаркет товаров для строительства и дома, объявила об изменении бренда - после передачи в прошлом году операционного контроля нада компанией текущему менеджменту.
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