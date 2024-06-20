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Смоленск 2.0

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В Смоленске «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг

В Смоленске «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг

Сеть «Леруа Мерлен», имеющая в Смоленске гипермаркет товаров для строительства и дома, объявила об изменении бренда - после передачи в прошлом году операционного контроля нада компанией текущему менеджменту.

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