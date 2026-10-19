Школьник-мигрант ударил в лицо одноклассницу, недовольную его приставаниями. Переписка матери девочки с родительницей иностранца попала в Сеть и вызвала много вопросов.
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Да гоните их нахер из страны. Всех.
Малолетнего гниду кастрировать, уебищу его "воспитавшего" отсечь уши и нос ... Чтобы любой видел ... Идёт МРАЗЬ.