Кровавый конфликт на Украине позволил американским производителям оружия заработать миллиарды долларов, а заодно ослабить Россию.
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