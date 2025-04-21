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Сын маньяка Чикатило пропал в зоне СВО: он мог погибнуть под обстрелом в Харьковской области

Сын маньяка Чикатило пропал в зоне СВО: он мог погибнуть под обстрелом в Харьковской области

Официального подтверждения смерти Чикатило пока нет, его имя отсутствует в списках погибших.Юрий Мирошниченко, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции.

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