В настоящее время в зоне СВО идет уничтожение украинских подразделений в трех «котлах», созданных российскими военными, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
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