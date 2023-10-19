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Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ уничтожают ВСУ в трех «котлах»

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ уничтожают ВСУ в трех «котлах»

В настоящее время в зоне СВО идет уничтожение украинских подразделений в трех «котлах», созданных российскими военными, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

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