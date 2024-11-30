"Во всём виноваты русские": Грузию качают украинской методичкой. Подоляка заявил о "козыре" из США

Это все понятно только не могу понять почему не арестуют свою президентшу- проститутку за госизмену и призывы к перевороту

Владимир Морж

А почему до сих пор "президент" не изолирован? На фоне того, что она проводит явно антигрузинскую политику? Лично повела людей на противоправную акцию? Против Трампа не стеснялись!