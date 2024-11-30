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Царьград

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"Во всём виноваты русские": Грузию качают украинской методичкой. Подоляка заявил о "козыре" из США

"Во всём виноваты русские": Грузию качают украинской методичкой. Подоляка заявил о "козыре" из США

Грузию качают украинской методичкой, вбивая в головы оппозиции, что виновник предопределён. "Во всём виноваты русские", - озвучивает главный нарратив Подоляка, заявляя об особом "козыре" из США.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Это все понятно только не могу понять почему не арестуют свою президентшу- проститутку за госизмену и призывы к перевороту
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18 час.
Владимир Морж
А почему до сих пор &quot;президент&quot; не изолирован? На фоне того, что она проводит явно антигрузинскую политику? Лично повела людей на противоправную акцию? Против Трампа не стеснялись!
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12 час.

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