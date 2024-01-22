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Историк Крушельницкий: госсобственностью России может стать побережье Ниццы

Историк Крушельницкий: госсобственностью России может стать побережье Ниццы

Александр Крушельницкий, историк, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ, прокомментировал поручение российского президента Владимир Путин выделить деньги на поиск государственной собственности России за границей.

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