В Новгородской области в канаве обнаружено тело мёртвого мужчины

Следователем Новгородского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в районе деревни Луки Шимского района в канаве тела мужчины, 1987 года рождения.
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