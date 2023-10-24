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В Новгородской области в канаве обнаружено тело мёртвого мужчины

В Новгородской области в канаве обнаружено тело мёртвого мужчины

Следователем Новгородского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в районе деревни Луки Шимского района в канаве тела мужчины, 1987 года рождения.

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