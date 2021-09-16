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О внезапном обращении Путина к «дорогим россиянам»

О внезапном обращении Путина к «дорогим россиянам»

Фото © Kremlin.ru.Вот и случилось… Как всегда, неожиданно.Ушедший на самоизоляцию российский президент Владимир #Путин внезапно записал обращение к россиянам.

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