Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 февраля: Облачно с прояснением. Без существенных осадков.
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❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 февраля: Облачно с прояснением. Без существенных осадков.