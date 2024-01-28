Врач Утюмова: рыба и тыквенные семечки способствуют повышению работоспособности Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для повышения работоспособности и выносливости организма, улучшения памяти, внимания и настроения.
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