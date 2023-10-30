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Зимние травмы у детей, требующие особого внимания: как оказать первую помощь

Зимние травмы у детей, требующие особого внимания: как оказать первую помощь

Ушибы, вывихи, растяжения и переломы рук и ног — самые распространенные зимние травмы у детей фото: Tatyana Tomsickova Photography/Getty Images/Moment RF Владимир КРЕСТЬЯШИН медицина детский хирург-ортопед, профессор Самая частая причина детских травм зимой — падение.

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