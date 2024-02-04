Ещё 9 вредных предубеждений, которые мешают нам разбогатеть

Психологические установки, которые ставят нам блок на пути к богатству.Я — женщина Мужчинам всегда приходится интерпретировать то, что им говорят, и адаптировать это к своей ситуации, и это часто приводит к тому, что они не следуют правилам.
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