Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаев
    европейские флаги будут опять брошены к мавзолею Владимирна Ильича Ленина!"Путин просто изд...
  • Людмила Боченкова
    наши деды и прадеды фашистские знамёна  бросали у кремлёвской стены  после парада !внуки и правнуки трофейное оружие ..."Путин просто изд...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    а причём тут Путин, это весь многонациональный народ России смеётся вам в лицо....🤣🤣🤣"Путин просто изд...

Тамбовские цыгане сдали на металлолом беспилотник Минобороны России

Тамбовские цыгане сдали на металлолом беспилотник Минобороны России

Это БПЛА, который цыгане привезли на металлолом в Тамбовской области. Тамбовские цыгане сдали на металлолом беспилотник Минобороны России   В Тамбовской области представители цыганской диаспоры привезли на металлолом БПЛА, сообщил телеграм-канал Baza.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что? Нужно было ещё и танк притащить? Но лучше поражённый.
Ответить
15 час.
Юрий Стенякин
Так в беспилотнике металла нет. Кроме мотора.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх