Это БПЛА, который цыгане привезли на металлолом в Тамбовской области. Тамбовские цыгане сдали на металлолом беспилотник Минобороны России В Тамбовской области представители цыганской диаспоры привезли на металлолом БПЛА, сообщил телеграм-канал Baza.
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