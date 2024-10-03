Джейсон Шрайер рассказал новые подробности отмененного проекта “Титан”, из наработок которого появилась OverwatchНовые подробности из книги “Play Nice” ,Джейсона Шрайера, рассказывают о том, что происходило за кулисами разработки проекта “Титан”, после успеха World of Warcraft от Blizzard.