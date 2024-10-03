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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Джейсон Шрайер рассказал новые подробности отмененного проекта “Титан”, из ...

Джейсон Шрайер рассказал новые подробности отмененного проекта “Титан”, из наработок которого появилась OverwatchНовые подробности из книги “Play Nice” ,Джейсона Шрайера, рассказывают о том, что происходило за кулисами разработки проекта “Титан”, после успеха World of Warcraft от Blizzard.

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