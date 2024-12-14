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Защитник «Ак Барса» Миллер: «В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7. Но не надо обращать на это внимание. В России также могут быть стереотипы об американцах»

22-летний американец проводит второй сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Что вас шокировало, когда впервые оказались в России и Татарстане? – Трудно сказать.

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