Госсовет утвердил создание Шанхайской пилотной зоны для сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути

Государственный совет Китая в понедельник одобрил создание в Шанхае пилотной зоны для сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, через несколько дней после третьего форума международного сотрудничества «Пояса и пути», на котором такие зоны обсуждались как способ активизации сотрудничества.