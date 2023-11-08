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Госсовет утвердил создание Шанхайской пилотной зоны для сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути

Госсовет утвердил создание Шанхайской пилотной зоны для сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути

Государственный совет Китая в понедельник одобрил создание в Шанхае пилотной зоны для сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, через несколько дней после третьего форума международного сотрудничества «Пояса и пути», на котором такие зоны обсуждались как способ активизации сотрудничества.

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