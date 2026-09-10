АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак «Можно, а зачем?»

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом свидетельствуют данные официального сайта Федерального института промышленной собственности.
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