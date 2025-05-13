Бастрыкин взялся за банду подростков, избивающих сверстников в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) группа подростков избила троих сверстников и засняла все это на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело, а глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследование у окружных следователей.
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