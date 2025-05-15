Нутрициолог Клетанина рассказала, что бананы помогают регулировать уровень стресса

Нутрициолог Мария Клетанина в беседе с aif.ru советует добавить бананы в рацион. Этот фрукт, по словам специалиста, может помочь регулировать уровень стресса благодаря аминокислотам, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
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