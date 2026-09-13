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Царьград

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Пожарные нашли мужчину после возгорания в Набережных Челнах

Пожарные нашли мужчину после возгорания в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на проспекте Хасана Туфана произошла трагедия. Мужчина 1963 года рождения стал жертвой пожара из-за неосторожного обращения с огнём.

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