Незаменимый водитель избил пассажира, за что был жёстко задержан силовиками. И да - он извинился

# Чернильница Друзья, в самом начале хочу вам напомнить о том, что как показывает практика, средства самозащиты в наше время могут пригодиться в самых неожиданных местах и ситуациях и самым простым, легальным и вполне себе эффективным средством самообороны является газовый баллончик.
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