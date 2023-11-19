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Несекретные материалы

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Незаменимый водитель избил пассажира, за что был жёстко задержан силовиками. И да - он извинился

Незаменимый водитель избил пассажира, за что был жёстко задержан силовиками. И да - он извинился

# Чернильница   Друзья, в самом начале хочу вам напомнить о том, что как показывает практика, средства самозащиты в наше время могут пригодиться в самых неожиданных местах и ситуациях и самым простым, легальным и вполне себе эффективным средством самообороны является газовый баллончик.

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Комментарии
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Владимир Аверков
только уголовный срок!....а потом 500руб и депортация НАВСЕГДА...
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13 час.

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