Летевший в закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт самолет сел в другом месте

Пассажирский самолет, летевший в аэропорт Казани, сел в другом месте. Об этом сообщил ТАСС. В пресс-службе авиагавани, ранее закрытой из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили, что рейс прибыл из Красноярска.