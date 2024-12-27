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Летевший в закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт самолет сел в другом месте

Летевший в закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт самолет сел в другом месте

Пассажирский самолет, летевший в аэропорт Казани, сел в другом месте. Об этом сообщил ТАСС. В пресс-службе авиагавани, ранее закрытой из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили, что рейс прибыл из Красноярска.

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