Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Анастасия Гасанова: «В этом году попытаюсь пробиться в топ-100. Я близка к пику формы»

22-летняя россиянка Анастасия Гасанова рассказала о своих рейтинговых целях. «В прошлом году моей целью было стать игроком топ-150.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх