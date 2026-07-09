Bloom Energy Defends Supply Chain, Calls Hunterbrook Report "False And Misleading" Bloom Energy is responding forcefully against allegations made by short seller Hunterbrook Capital, rejecting the firm's claims about its accounting, supply chain and growth prospects a day after a report sent shares sharply lower.
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