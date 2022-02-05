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Джоэл Эмбиид бросился на паркет за мячом после ускорения

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время матча с «Мэверикс» совершил впечатляющий прыжок за мячом. 213-сантиметровый Эмбиид бесстрашно бросился на паркет за улетающим мячом после ускорения.

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