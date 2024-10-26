Школьница из Луганска призвала Запад выступить в поддержку журналистов

Школьница из Луганска Фаина Савенкова заявила, что западные международные организации закрывают глаза на преследование и убийства журналистов, в связи с чем странам, которым небезразлично такое понятие, как «свобода информации», должны выступить в защиту работников СМИ.
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