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Царьград

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Посол в Дании рассказал о судьбе заподозренной в шпионаже гражданки России

Посол в Дании рассказал о судьбе заподозренной в шпионаже гражданки России

Никаких доказательств противоправной деятельности женщины за полгода не найденоСтало известно, где находится гражданка России, которую задержали по подозрению в шпионаже в Копенгагене летом 2024 года.

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