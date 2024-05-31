В Ижевске пройдёт семейный праздник здорового образа жизни

Ижевск. Удмуртия. 12 июня с 10:00 до 15:00 инновационный фитнес-клуб Flight проводит общегородской семейный праздник здорового образа жизни «Flight Family Fest» (Флайт Фемели Фест) 0+ совместно с «Парками Ижевска».
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