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Макрон заявил, что увидел в глазах Путина «обиду на весь Запад»

Макрон заявил, что увидел в глазах Путина «обиду на весь Запад»

Эмманюэль Макрон в недавнем интервью телеканалу CBS высказался о том, что Франция никогда не пыталась уничтожить Россию, имея с ней тесные исторические и культурные связи.

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