Космонавт Сергей Крикалёв передал Калужскому музею истории космонавтики Вымпел, посвящённый 650-летию Калуги, который побывал в космосе

Среди почетных гостей Калуги лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв, сенатор Российской Федерации Александр Савин, депутат Государственной Думы Александр Авдеев, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.