Хуже татарина – незваный военком: почему на Украине тянут с массовой мобилизацией молодежи

Роман Рейнекин. Сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак «взорвала» Интернет своими искренним и незамутненным даже минимальным намеком на критическую рефлексию непониманием того, почему для украинцев сегодня военкомат – это что-то вроде филиала ада на земле: «Почему-то люди после вручения повестки не прибывают в военкомат Мы не можем понять, откуда у них эти страхи.
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