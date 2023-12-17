Хуже татарина – незваный военком: почему на Украине тянут с массовой мобилизацией молодежи

Роман Рейнекин. Сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак «взорвала» Интернет своими искренним и незамутненным даже минимальным намеком на критическую рефлексию непониманием того, почему для украинцев сегодня военкомат – это что-то вроде филиала ада на земле: «Почему-то люди после вручения повестки не прибывают в военкомат Мы не можем понять, откуда у них эти страхи.