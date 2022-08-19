Самые сладкие сорта ежевики

Ежевика встречается на наших дачах еще не так часто, как, например, малина. Кто-то боится, что уход за этой ягодой окажется слишком сложным, кого-то отталкивают колючие шипы на ежевичных побегах, а кому-то не нравится вкус с кислинкой и горечью.