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Самые сладкие сорта ежевики

Самые сладкие сорта ежевики

Ежевика встречается на наших дачах еще не так часто, как, например, малина. Кто-то боится, что уход за этой ягодой окажется слишком сложным, кого-то отталкивают колючие шипы на ежевичных побегах, а кому-то не нравится вкус с кислинкой и горечью.

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