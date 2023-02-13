Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Чет Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения

Бигмен «Оклахомы» Чет Холмгрен успешно восстанавливается от травмы. Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения, не испытывая при этом никаких затруднений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх