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Царьград

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Мигрантам с судимостью откажут в гражданстве России: законопроект принят

Мигрантам с судимостью откажут в гражданстве России: законопроект принят

Госдума приняла законопроект, исключающий получение гражданства России мигрантом, если у него есть судимостьГосдума приняла в окончательном чтении законопроект, который запрещает предоставление гражданства России иностранцам или лицам без гражданства, если у них есть судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами.

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