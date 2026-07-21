Мигрантам с судимостью откажут в гражданстве России: законопроект принят

Госдума приняла законопроект, исключающий получение гражданства России мигрантом, если у него есть судимостьГосдума приняла в окончательном чтении законопроект, который запрещает предоставление гражданства России иностранцам или лицам без гражданства, если у них есть судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами.