Производители куриных яиц предложили меры по стабилизации цен на свою продукцию

Птицеводческий союз предлагает государству ограничить допустимую наценку торговых сетей на яйца.В Росптицесоюзе обращают внимание антимонопольных органов на то, что ритейлеры поддерживают высокие цены на их продукцию из-за высокой торговой наценки, которая в среднем составляет сейчас 20%.