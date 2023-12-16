В ЦВКГ им. Вишневского прошла научная конференция «Вишневские чтения–2023»

В Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Вишневские чтения – 2023», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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