Мир замер в ожидании! Что будет: почему Трамп не сможет предложить России серьёзные гарантии?

— А что конкретно США могут нам пообещать? — рассуждает Баранчик. — Снять санкции? Отдать Украину? Он пояснил, что без стратегического пересмотра действий предыдущих администраций Соединённые Штаты не смогут выдвинуть убедительных предложений.