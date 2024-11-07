Мир замер в ожидании! Что будет: почему Трамп не сможет предложить России серьёзные гарантии?

— А что конкретно США могут нам пообещать? — рассуждает Баранчик. — Снять санкции? Отдать Украину? Он пояснил, что без стратегического пересмотра действий предыдущих администраций Соединённые Штаты не смогут выдвинуть убедительных предложений.
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