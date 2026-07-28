Юрист Палюлин рассказал, когда можно уволиться без отработки

Преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин напомнил, что в ряде случаев сотрудник может уйти без двухнедельной отработки или предупредить работодателя в более короткий срок, сообщает RT.
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