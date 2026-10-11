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Германия заблокировала покупку логистической компании Zippel китайской Cosco

Германия заблокировала покупку логистической компании Zippel китайской Cosco

Правительство Германии запретило китайской государственной судоходной группе Cosco приобрести 80% логистической компании Zippel, работающей в районе порта Гамбурга.

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