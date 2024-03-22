Многие молодые девушки наивно убеждены, что мужикам от них нужно «только одно». А вот я, как девушка уже немолодая, и совсем не наивная, убеждена: слишком хорошо они о мужиках думают.
Четыре женских ресурса, за которыми охотятся мужчины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Белогорцев
Natali Климова Ресурсов у меня больше чем надо, вот только делиться я ими не собираюсь. И дом строила сама, и квартиру покупала детям и что - ПОПОЛАМ? Мое это мое, и если штампа нет, то моим и останется. это и со штампам останется твоим
Ответить
2 час.
Natali Климова
Вы решили меня цитировать - а зачем.? Я помню что я писала. А заработано все годам к 50, не в 18 же лет эти ресурсные женщины приобретают свои ресурсы.
Ответить
2 час.
Елена
Ты кто, чтобы мне тыкать?
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии