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Четыре женских ресурса, за которыми охотятся мужчины

Четыре женских ресурса, за которыми охотятся мужчины

Многие молодые девушки наивно убеждены, что мужикам от них нужно «только одно». А вот я, как девушка уже немолодая, и совсем не наивная, убеждена: слишком хорошо они о мужиках думают.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
Natali Климова Ресурсов у меня больше чем надо, вот только делиться я ими не собираюсь. И дом строила сама, и квартиру покупала детям и что - ПОПОЛАМ? Мое это мое, и если штампа нет, то моим и останется. это и со штампам останется твоим
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2 час.
Natali Климова
Вы решили меня цитировать - а зачем.? Я помню что я писала. А заработано все годам к 50, не в 18 же лет эти ресурсные женщины приобретают  свои ресурсы.
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2 час.
Елена
Ты кто, чтобы мне тыкать?
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22 мин.

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