Четыре женских ресурса, за которыми охотятся мужчины

Виктор Белогорцев

Natali Климова Ресурсов у меня больше чем надо, вот только делиться я ими не собираюсь. И дом строила сама, и квартиру покупала детям и что - ПОПОЛАМ? Мое это мое, и если штампа нет, то моим и останется. это и со штампам останется твоим