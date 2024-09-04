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Украшение форума: модели ВЭФ-2024 – в фоторепортаже PRIMPRESS

Украшение форума: модели ВЭФ-2024 – в фоторепортаже PRIMPRESS

IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Ежегодно вакансии на форуме разлетаются как горячие пирожки, девушки желают работать на мероприятии, а начальники презентационных павильонов устраивают жесткие кастинги.

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