Невеста и жених выжили в пожаре на свадьбе в Ираке, где погибли 100 человек

Жених и невеста, чья свадьба в Мосуле (Ирак) закончилась трагическим пожаром, в котором погибли более 100 человек, рассказали в интервью американскому телеканалу Sky News, что больше не могут оставаться в своем родном городе из-за ужасных последствий произошедшей катастрофы.