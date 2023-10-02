Невеста и жених выжили в пожаре на свадьбе в Ираке, где погибли 100 человек

Жених и невеста, чья свадьба в Мосуле (Ирак) закончилась трагическим пожаром, в котором погибли более 100 человек, рассказали в интервью американскому телеканалу Sky News, что больше не могут оставаться в своем родном городе из-за ужасных последствий произошедшей катастрофы.
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